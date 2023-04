Fit naar de operatietafel leidt tot 40 procent minder complicaties; ‘Dit leidt tot revolutie in zorgland’

Het Noordbra­bants Museum presen­teert Brueghel: de familiereü­nie

In het Noordbrabants Museum in Den Bosch zijn vanaf 30 september tot 7 januari 2024 ongeveer tachtig werken van vijf generaties Brueghel bijeen gebracht in de tentoonstelling Brueghel: de familiereünie. Met een belangrijke rol voor de vrouwen-Brueghel.