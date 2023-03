Filmopnamen in Budel-Dorplein: ‘Brabant puilt nog uit van de onontdekte pareltjes’

En wég zijn de kersenbo­men, waar zo vaak om geknokt werd: ‘Het is niet meer aan mij’

HEESWIJK-DINTHER - Geen zee van witte kersenbloesem dit voorjaar in het Aa-dal bij Dinther. De betwiste boomgaard is niet meer. De oude baas bleef ervoor knokken, al zaten de regels niet mee. De nieuwe stapt over op maïs.