File richting Den Bosch door kop-staartbotsing op A59 bij Vlijmen

Politiehe­li­kop­ter cirkelde over gebied, maar zocht niet naar lastigval­ler: ‘Verdachte zit binnenkort achter in onze auto’

De identiteit van de 25-jarige verdachte is bekend, maar hij is nog niet opgepakt. Via Burgernet vroeg de politie gisteravond mensen in de buurt van de Meerdreef in Wijchen uit te kijken naar deze man die wordt verdacht van ‘lastigvallen’.