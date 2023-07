Fijnstof van vuurwerk en hard geluid van kermis, nu tijd om overlast mogelijk aan te pakken

De geest van Thekes leeft voort in kloppend hart van Herpen, dat een andere uitbater krijgt

HERPEN - Je kunt de horecazaak gerust een begrip in de regio noemen. Thekes in Herpen krijgt na 35 jaar een nieuwe uitbater. Veel blijft bij het oude, want wat goed is blijft goed. William, Jolanda en Diny ‘van Thekes’ blikken tevreden terug.