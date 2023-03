Fijn zo’n poosplaats bij Tongelaar; waarom geen ‘eigen’ dichter?

update met video Man overlijdt bij geweldsin­ci­dent in Wouwse Plantage, politie doet onderzoek

WOUWSE PLANTAGE - Een man is vrijdagavond om het leven gekomen bij een geweldsincident in Wouwse Plantage. Hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed op de Julianaweg. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.