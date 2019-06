Fietsers en joggers in West-Brabant opgepast: boze buizerds beschermen hun nest

Een van die buizerds die alles doet om zijn gebied te beschermen, heeft een nest bij de Scherpenbergsestraat, tussen Rucphen en Zundert. Paul Bastiaansen was daar aan het hardlopen toen een buizerd een aantal keer laag kwam overvliegen. ,,Best mooi hoor zo’n buizerd, tot ie een meter boven je hoofd vliegt. Dan is het toch wel een groot beest.” De roofvogel liet hem niet zomaar met rust. Bastiaansen maakte rechtsomkeert, maar dat leek de buizerd niet op prijs te stellen. ,,Volgens mij was precies daar zijn nest.” Geraakt door de roofvogel werd hij niet. ,,Gelukkig maar, want zo’n beest heeft scherpe klauwen. Volgens mij wilde ie me vooral intimideren.’’