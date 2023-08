Fietser omgekomen bij ongeval in buitengebied tussen Budel en Weert

Met video Mike (27) en Stefan (29) uit Lage Mierde vluchten voor bosbranden op Hawaï: ‘Alles ligt plat, we konden geen kant op’

KAANAPALI - Ze hebben wel even staan vloeken, maar gelukkig blijven Mike Schellekens (27) en zijn vriend Stefan (29) uit Lage Mierde heel nuchter. Ze moeten vluchten voor enorme bosbranden op Hawaï: ,,Toen we echt geen kant op konden, baalden we wel even flink.”