Fietser (49) overleden na aanrijding met lijnbus in Veldhoven

Zo ging de Brabantse se­rie­ver­krach­ter 'Koosje' te werk: 'Ik dacht: ik kom hier niet meer levend uit'

10 maart VALKENSWAARD – Vrouwen in het pikkedonker opwachten met een schroevendraaier. Ze bedreigen, vernederen, verkrachten. En uiteindelijk, als hij klaar met ze is, sorry zeggen voor wat hij heeft gedaan. Het is de bizarre handelwijze van een verkrachter die al bijna dertig jaar uit de handen van justitie weet te blijven. Hoe kan het dat hij nog vrij rondloopt? En hoe ging deze naar alcohol stinkende man te werk? ,,Ik was bang dat hij ons dood zou maken.”