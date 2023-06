Felle brand verwoest landbouwvoertuig in Oirschot

Mierloos horecabe­grip Mona Lisa wordt Da Vinci: ‘We hebben grootse plannen’

MIERLO - Trots poseert John Smits (58) met zijn drie kinderen Kevin (29), Nando (18) en Fela (15) in het pand aan de Heer van Scherpenzeelweg in Mierlo. De derde generatie Smits is helemaal klaar voor de horeca. Met een beetje hulp van pa Smits, dat wel.