Feestje met computerkunst vanuit Helmonds museum

indebuurt.nl Afspreken langs de snelweg? 5 x restau­rants op handige locaties in Breda

Wil je op een handige plek afspreken met die ene collega die buiten de Parel van het Zuiden woont? Of vlak voordat je aan je autorit begint nog een hapje eten? Dan ben je waarschijnlijk op zoek naar een restaurant vlak bij de snelweg in Breda. We zetten een aantal fijne plekken voor je op een rij.