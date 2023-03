FC Eindhoven haalt talentvolle middenvelder Deenen (19) van Geldrop

Deenen speelde zo'n vijftien maanden in de jeugd van MVV en reikte daar zelfs tot een plaats in de selectie. Een profdebuut in de Keuken Kampioen Divisie bleef echter uit. Mede vanwege zijn studie aan de Tilburg University besloot de middenvelder afgelopen jaar terug te keren bij VV Geldrop. ,,Ik heb voor mijn studie gekozen. Dat was niet makkelijk, maar wel het beste voor mij”, zei hij destijds over zijn terugkeer op sportpark De Kievit.