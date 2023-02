FC Drunen voetbalt niet vanwege aardbeving in Turkije: ‘Een van onze spelers is daarheen gevlogen’

De stad van De Stad van Diny Vermeulen: ‘Niet al het geld moet naar prestigieu­ze projecten’

DEN BOSCH - Diny Vermeulen is al sinds de oprichting betrokken bij Stichting Leergeld. ,,Als we met carnaval de prins inhalen in het zonnetje denk ik: wat is het toch geweldig hier.”

11 februari