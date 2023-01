FC Den Bosch geeft zekere overwinning weg tegen MVV in de ultieme slotfase

Zes maanden cel voor eigenaar schuur (57) in Wernhout waarin man omkwam

BREDA/WERNHOUT - De eigenaar van een schuur bij Wernhout waarin een dode man werd gevonden is veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. De rechtbank in Breda vindt dat hij geen onwetende verhuurder was, zoals hij zelf betoogde.

17:04