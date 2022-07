‘Fatale seksdate tonprater Frank Schrijen was er niet geweest zonder hulp van Rachel J.’

Nieuwsover­zicht | Brand gesticht bij politiebu­reau - Handgra­naat gevonden bij zonnestu­dio

De voordeur van het hoofdbureau van politie aan de Mathildelaan in Eindhoven is afgelopen nacht in brand gestoken. Bij een zonnestudio in Den Bosch werd een handgranaat van de voordeur gehaald. En de politie moest milieuactivisten uit het ING-kantoor in Den Bosch sleuren. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

9 juli