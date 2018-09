Fans in rep en roer! Kanye West in Nederland, voor bezoek aan Brabantse kunstenaar

ROTTERDAM/RAVENSTEIN - Kanye West gaat samenwerken met kunstenaar Joep van Lieshout uit Ravenstein. De Amerikaanse rapper is groot fan van zijn werk en bracht daarom dinsdag een bezoek aan zijn atelier in Rotterdam. Daar spraken de twee over een samenwerking, zo bevestigt Van Lieshout tegenover Shownieuws.

Kanye werd dinsdag gespot in Rotterdam en Amsterdam, zo bleek uit diverse meldingen op sociale media. Fans waren in rep en roer. Zo reed een toevallige voorbijganger, Quincy Mariano, gisteren in zijn auto door Rotterdam toen hij Kanye ineens zag lopen.

,,Ik moest vanmiddag wat weggooien bij het milieupark in Delfshaven toen ik een groepje van tien man langs de weg zag lopen'', vertelt Mariano. ,,Dus ik rijd erlangs in de auto, en we stoppen bij hetzelfde kruispunt. Toen ik het raam uit keek zag ik hem zomaar vooraan lopen: Kanye West.''

Op zijn hondjes

De geruchten dat Kanye West een atelier in Rotterdam zou bezoeken zoemden al langer rond, maar nu bevestigt Joep van Lieshout het dus zelf. De in Ravenstein geboren kunstenaar is vooral bekend van spraakmakende kunst als de Domestikator, die bestaat uit rode gebouwtjes met deuren en ramen, maar ook gezien kan worden als een "op zijn hondjes" copulerend paar.