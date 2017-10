Familielid aangehouden voor dood 83-jarige vrouw in Tilburg

Bollenvloer is opeens verdacht na instorten parkeergarage op Eindhoven Airport

9:17 EINDHOVEN - De bollenvloer die gebruikt is in de deels ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport ligt wereldwijd onder vuur. De oorzaak daarvan is een hardnekkig misverstand, constateert de radeloze Nederlandse leverancier. Onderzoekers concludeerden vorig maand dat wat hen betreft de oorzaak van de instorting moet worden gezocht in de betonplaten onder de bollenvloer. Bij de parkeergarage was de aanhechting niet goed omdat de onderlaag te glad was.