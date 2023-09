Familie-uitje op Vennenbos loopt uit de hand; man slaat schoonvader buiten westen

Brabant­Zorg stopt in 5 gemeenten met aanbieden huishoude­lij­ke thuiszorg via WMO

OSS - BrabantZorg stopt per 1 januari in vijf gemeenten met het aanbieden van huishoudelijke thuiszorg via de WMO. Andere organisaties zullen de dienst aan de 2200 cliënten overnemen. Welke dat zijn, is nog niet bekend. Dat BrabantZorg hiermee stopt, heeft alles te maken met de grote personeelstekorten in de zorg.