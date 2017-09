Familie Jong Ajax-speler aangevallen door supporters Helmond Sport

Arriva spreekt van trieste aanblik na brand in Tilburg

16 september TILBURG – ,,Een van onze mensen gaf desgevraagd aan dat de vijf bussen door de brand tot karkassen zijn geworden. Dat is een trieste aanblik”, zegt een woordvoerster van Arriva over de brand op de remise in Tilburg van vrijdagnacht. De brand heeft weliswaar geen gevolgen voor reizigers.