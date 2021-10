Familie Bouwmans gaat voor honderdste keer strijd aan met gemeente; ‘Deurne bedenkt ineens heel andere regels’

Bijzonder familiepro­ject: Sofie (9) schreef een boek, moeder maakte foto’s en oma haakte poppetjes

17 oktober Sofie uit Oss is misschien pas negen, maar ze is nu al kinderboekenschrijfster. Samen met haar moeder, oma en opa maakte ze het kinderboek ‘Elfie en Karabauter in de levende natuur’. Bij Boekhandel Derijks mocht ze haar werk presenteren. Ook wordt er voor elk verkocht boek een boom geplant.