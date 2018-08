Eyeopener: Deze indrukwekkende reclame maakt duidelijk welk leed 'rampfilmers' bij zware ongelukken veroorzaken

Heerlijk, het gaat regenen! Let wel op gladde wegen, vallende takken en saharazand

19:55 Hoe laat de bui precies aankomt is nog even afwachten, maar het gaat dinsdagavond of -nacht toch echt regenen. Vooral in Brabant valt er veel neerslag, zo is de verwachting. Heerlijk voor de boeren en hun gewassen en waarschijnlijk ook dol fijn voor menig achtertuin. Maar omdat het zo lang droog is geweest, kan er wel wat gevaar ontstaan.