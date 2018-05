Extrema Outdoor stopt er na 22 edities mee: 'Hopen dat het terugkeert naar Aquabest'

Stokdoof op je 14de door meningokok: Maria (49) vecht al heel haar leven tegen de bacterie

15:24 OSS/EINDHOVEN – Van de één op de andere dag helemaal niets meer kunnen horen. Het overkwam de 49-jarige Maria uit Eindhoven. Ze was net 14 toen artsen bij haar een hersenvliesontsteking ontdekten, ontstaan na een aanval van de zeldzame bacterie meningokok. ,,Ik ging naar bed en werd een week later wakker in het ziekenhuis. Ik dacht dat ik doodging."