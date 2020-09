Extra coronamaatregelen in Brabant-Noord en -Zuidoost gaan zondagavond 18.00 uur in

Nieuwsover­zicht | Horeca eerder dicht in groot deel Brabant - Ingegraven drugslab gevonden

23 september De Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost horen bij de acht regio’s die op korte termijn risiconiveau 2 (‘zorgelijk’) krijgen. Dat betekent dat in de regio’s Den Bosch, Eindhoven, Oss en Helmond binnenkort om middernacht de deuren moeten sluiten. Onder meer in Bergen op Zoom, Breda en Tilburg (veiligheidsregio Midden- en West-Brabant) is dat voorlopig nog niet het geval. Dat en meer in het Brabants nieuwsoverzicht van woensdag.