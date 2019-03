Extra alertheid bij moskeeën en stations in Brabant na schietpartij Utrecht

De politie is extra alert bij de moskeeën en stations in Brabant. Onder meer in Tilburg en Eindhoven worden de gebedshuizen en het station bewaakt. Ook op Eindhoven Airport houdt de politie meer toezicht. Aanleiding is de schietpartij in Utrecht. Daar werd eerder op de ochtend in een tram geschoten, waarbij meerdere mensen gewond zijn geraakt.