Expositie met kunst van Deurnese heemkundeleden

Raad Et­ten-Leur vergadert toch over flexwonin­gen, ondanks kritiek op inspraak

ETTEN-LEUR - De gemeenteraad van Etten-Leur behandelt maandag toch het plan om 100 flexwoningen aan de Hoevenseweg/Bankenstraat versneld te bouwen, als eerste fase van nieuwbouwwijk Haansberg. Even was sprake van uitstel, omdat de gemeente volgens de Ombudsman steken zou hebben laten vallen in de informatievoorziening en de inspraak.