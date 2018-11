Expositie Brabant in Beeld van start; stem nu op je favoriete foto

Favoriete foto

Stemmen kan op twee manieren. De foto’s van de 17 genomineerden zijn vanaf 17 november tot 7 december te zien in Willem Twee in Den Bosch, in het voorportaal van de prestigieuze fototentoonstelling van World Press Photo. Via stemzuilen kan iedereen een favoriete foto kiezen.

Mooie selectie

De jury van de fotowedstrijd Brabant in Beeld kreeg ruim duizend foto’s onder ogen. Het was een flinke klus om 17 genomineerden te selecteren. Net als vorig jaar was de categorie Natuur het meest populair. Daarom is er voor gekozen om in plaats van drie, vier inzendingen in deze categorie te nomineren. In tegenstelling tot vorig jaar is de categorie Sport nu wel goed vertegenwoordigd. Uiteindelijk is het gelukt een mooie selectie te maken. Het is nu aan het publiek om hun favoriet te kiezen. Hierbij speelt smaak een belangrijke rol. Niet het perfecte plaatje wint, maar de foto of serie die de meeste indruk achterlaat.