Explosieven gevonden en opeens is je flat die vertrouwde plek niet meer: ‘Dit geloof je toch niet’

Wim Daniëls praat op zorgmarkt in Geffen over ‘Het dorp’

GEFFEN - Geffen staat zaterdag 8 juli in het teken van omkijken naar elkaar. Er is een gevarieerd programma in MFC De Koppellinck, met onder meer schrijver Wim Daniëls, die een optreden verzorgt op het thema ‘Het dorp'.