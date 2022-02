Explosief ontploft bij kickboksschool in Den Bosch: ‘Het hele gebouw schudde’

De politie heeft het gebied rondom de sportschool afgezet. Er is schade aan de gevel van het pand en een auto op tien meter afstand van het gebouw heeft ook flinke schade opgelopen. Ook de voordeur van de woning waar Bosschenaar Björn met zijn familie woont is niet ongeschonden. ,,Ik hoorde vannacht rond 04.45 uur een harde knal. We dachten dat het vuurwerk was, dat gebeurt hier wel vaker. Maar het hele gebouw schudde en dat hadden we niet eerder meegemaakt", zegt hij, de schade bekijkend.

Gaten in de deur

Pas vanochtend, rond 08.30 uur, kwamen Björn en zijn familieleden erachter wat de schade was. ,,We zagen gaten in de voordeur en toen we verder keken, zagen we ook de schade aan de gevel van het gebouw waar de kickboks- en fitnessschool in zitten. Vervolgens hebben we de politie gebeld en die zijn hier om 08.45 uur gekomen. Sindsdien is hier de boel afgezet.”