Explosie in Den Bosch: schade aan auto waar vrouw en kind in zaten

Al veel explosies in Den Bosch dit jaar

In Den Bosch vonden dit jaar al vaker explosies plaats. Enkele dagen terug zelfs nog, bij een appartement in het Muntel Carré aan het Kapelaan Koopmansplein. De politie houdt er sterk rekening mee dat er opzet in het spel is geweest. De explosie zorgde toen voor veel schade. ,,Ik werd wakker van een enorme knal, echt niet meer normaal zo hard”, zei een bewoonster.

Ook in de zomer was het raak. Twee keer zelfs in dezelfde buurt: bij het huis van Klaas Otto en Gracia K. en bij een huis even verderop. Laatstgenoemde incident was waarschijnlijk een vergissing. Voor deze acties is inmiddels een man opgepakt.