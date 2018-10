Excuses ProRail aan Sv Reeshof over weggehaald hek bij spoor: 'Dit verdient geen schoonheidsprijs'

TILBURG - ProRail heeft bij monde van de regiodirecteur excuses gemaakt aan voetbalclub Sv Reeshof in Tilburg. Aanleiding is de wijze waarop met vervanging van de hekken langs het aan de club grenzende spoor is omgegaan.