Ex-partner Marlon B. van Silvana Heber verdacht van moord, hij blijft twee weken langer vastzitten

In een bosgebied tussen Vessem en Veldhoven werd dinsdagavond laat het lichaam van de vermiste Silvana Heber (36) uit Hoogeloon gevonden. Deze plek ligt op ongeveer vijf kilometer van haar woonplaats Hoogeloon.

Het Openbaar Ministerie liet dinsdagmiddag te weten te ‘vrezen voor het leven van Silvana’. Wij houden er sterk rekening mee dat Silvana het slachtoffer is geworden van een misdrijf”, aldus het OM. ,,Meerdere factoren maken dat wij vermoeden dat de verdachte meer weet over het lot van Silvana.”

De politie meldde dinsdagmiddag rond 17.00 uur in de omgeving van Halfmijl in Hoogeloon, ten oosten van Vessem, naar de vrouw te zoeken. Aanleiding waren concrete aanwijzingen in het onderzoek die naar deze plek wezen. Laat op de avond werd haar lichaam.

Verdachte reed mogelijk rond in zwarte Mercedes-Benz

Het OM vraagt mensen die meer weten over Heber zich te melden en om camerabeelden te delen. Daarbij wordt specifiek gevraagd of mensen vrijdagavond of zaterdagochtend ‘opvallende zaken hebben gezien rond de woning aan de Dyckmeesterstraat of de Hoofdstraat in Hoogeloon’. Mogelijk reed de verdachte rond die tijd rond in een zwarte Mercedes-Benz.

Haar ex is een voormalig professioneel vechtsporter met een gewelddadig verleden. De 41-jarige verdachte woonde samen met Heber in een huis aan de Dyckmeesterstraat in Hoogeloon. Een andere vrouw met wie hij op hetzelfde adres samenwoonde, werd volgens bronnen door hem mishandeld. Heber zou onlangs de relatie met hem hebben verbroken. Niemand kon vertellen of Heber ook mishandeld werd door hem, maar ze liet sommigen wel weten het erg zwaar te hebben in de relatie.

Zondag en maandag is gezocht in drie bosgebieden rond Hoogeloon en de omgeving van de woning aan de Dyckmeesterstraat waar Heber met haar ex samenwoonde. De politie meldde dinsdagochtend dat daar nog geen concrete aanwijzingen uit zijn gekomen die wijzen op haar locatie. Dinsdag is er op de achtergrond verder gegaan met het onderzoek en het vaststellen van mogelijke zoekplaatsen.