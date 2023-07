Ex-Kamerlid Renske Leijten schrijft boek over Eindhovense toeslagenadvocaat: ‘Zij bracht alles aan het rollen’

Onur K. veroor­deeld voor gezins­moord in Et­ten-Leur: deze Brabanders zitten ook levenslang vast

ETTEN-LEUR - Onur K. werd dinsdag ook in hoger beroep veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de gezinsmoord in Etten-Leur. De 36-jarige man bracht zijn vrouw (31), moeder (65) en twee kinderen (2 en 6) om het leven. Dat betekent dat K. de komende 27 jaar sowieso niet vrij komt. Hij is niet de enige Brabander die een levenslange gevangenisstraf uitzit.