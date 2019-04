Ex-Jehova's getuige Paula zag haar ouders nooit meer nadat ze was uitgesloten

Paula Keessen (42), opgegroeid in Eindhoven, was Jehova's getuige. Was, want toen ze op haar achttiende opbiechtte tegen alle regels in seks voor het huwelijk te hebben gehad, werd ze per direct uitgesloten. Haar ouders sprak ze daarna nooit meer. Donderdag praat ze daarover in de tv-uitzending van Zembla op NPO2. Ook schreef ze een boek over haar jeugd in deze zeer gesloten gemeenschap en haar leven daarna.