Ex-gedetineerde in hoger beroep, na veroordeling voor breken hand vrouwelijke bewaarder bij gevangenis Grave

De verdachte arriveerde op 3 juni 2019 bij de poort van de penitentiaire inrichting. De Eindhovenaar had slechte herinneringen aan deze gevangenis, waar hij al meerdere straffen had uitgezeten. Woedend verhaalde hij het hof over een incident in 2016. Ondanks zijn ernstige astmaklachten hadden bewakers hem destijds in een cel voor meer gevangenen geplaatst.