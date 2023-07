Evert had in Nederland geen rust, in Schotland waar het leven simpel en eenvoudig is, vond hij kalmte

Uit Didam, Reading of zelfs het Marokkaan­se Agadir: ‘Ik kom speciaal voor de Tilburgse kermis’

TILBURG - Helemaal uit Didam, uit het Engelse Reading of zelfs Agadir in Marokko. Wie de Tilburgse kermis - de grootste van de Benelux - wil bezoeken, moet offers brengen. En soms liggen die diep in de portemonnee. ,,Hoe betalen andere gezinnen dit?”