Even ertussenuit? Kamperen bij de boer is ideaal voor ouder en kind

Geen bureacra­tie en ellenlange formulie­ren, Tilburgse armoedebe­strij­der schenkt vanuit het hart: ‘Wij zijn de laatste strohalm’

TILBURG - Een wasmachine, nieuwe jas of kinderbed. De Tilburgse Vincentshop zit in een net gerestaureerd pand, maar belangrijker is de strijd tegen armoede. Zonder bureaucratie. ,,Negen van de tien keer gaat dat goed, soms word je belazerd. Maar die negen keer zijn veel te waardevol.”