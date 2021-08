Eva is jong, doodziek en onbedoeld influencer: ‘Als ik wil dat mensen me begrijpen, moet ik ook de nare dingen delen’

En nu is het genoeg geweest. Na zeker vijftig berichtjes, allemaal even lief, allemaal met dezelfde paar vragen, legt ze haar telefoon weg en klapt ze haar laptop open. Zodat ze in haar eigen woorden kan uitleggen hoe het met haar gaat en hoe haar leven in amper een maand tijd overhoop is gegooid. Van de eerste lichte klachten met koorts en een bult in haar nek, tot aan die ene keiharde diagnose. Longkanker. Stadium 4. Ongeneeslijk. Pure pech.