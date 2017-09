Europese primeur in Brabant: pizza uit de muur

Technische snufjes

Afgelopen tijd is de proefversie van het pick-up point getest, gistermiddag was er een presentatie van het definitieve ontwerp. Bedoeling is dat bij succes in Woensel de pizzamuur volgend jaar ook in vestigingen in de rest van het land geïntroduceerd wordt. Vooralsnog binnen in de zaak. In de toekomst wil Domino's een echte pizzamuur aan de buitenkant van het pand, waar je via een QR-code het luikje opent. En hoewel eten uit een automatiek typisch Nederland is, is de kans groot dat het pizzaatje trekken ook elders ter wereld navolging krijgt. ,,Een Australische collega die er over hoorde, was meteen om en wil er ook één."