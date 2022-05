Europese CrossFit-topper Jenan: ‘Ik wil een voorbeeld zijn voor anderen’

De 42-jarige Jenan Laham straalt. In alles. Wat ze doet, wat ze zegt en hoe ze eruit ziet. Geen grammetje vet te bekennen. Ze is trots op zichzelf. Trots op het resultaat tijdens CrossFit Lowlands. Trots op hoe ze in het leven staat. Na het leven in de permanente burgeroorlog in Libanon, waar ze geboren is.

Voor de liefde kwam ze naar Nederland, nadat ze in 2006 haar man had leren kennen. Die was met zijn ouders op vakantie in Libanon, waar zijn vader ook vandaan komt. ,,We hebben het goed in Nederland”, zegt ze. ,,Mensen zouden vaker moeten inzien hoe goed we het hier hebben.”