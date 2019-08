Euromunt met adelaar en hakenkruis duikt op in Brabant: ‘Een akelig iets’

Wijkagent uit de wijk door personeels­te­kort bij politie Brabant

13 augustus DEN BOSCH - Misschien heb je de wijkagent al even niet meer gezien? Agenten in Brabant worden namelijk vanwege het grote personeelstekort regelmatig gevraagd om de eigen wijk in te ruilen voor een dienst in de noodhulp. ‘Een doodzonde en een tijdelijke oplossing voor het structurele personeelstekort’, volgens de politievakbonden.