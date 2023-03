Eten voor het goede doel in Nuenen: maaltijd om geld op te halen voor Keniase landbouwprojecten

Bewustelo­ze man in Uden kreeg schop tegen het hoofd: Maik T. krijgt 1 jaar cel voor poging tot doodslag

DEN BOSCH/UDEN - Maik T. (24) schopte in de zomer van 2021 na afloop van een feest in Uden een man tegen het hoofd, terwijl die bewusteloos op een betonnen vloer lag. Poging tot doodslag, vindt de rechtbank in Den Bosch. Die veroordeelde de man uit Odiliapeel tot een celstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk.