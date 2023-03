Eten bij zes Bossche restaurants op één dag? Kan gewoon tijdens deze wandeling

indebuurt.nlAltijd al willen weten hoe de kookkunsten van de Bossche restaurants smaken? Dan is de Amusetour iets voor jou! Op 19 maart staan zes Bossche restaurants (en nog een verrassing!) klaar om allerlei lekkere amuses voor je klaar te maken. Het is de allereerste keer dat de Amusetour naar Den Bosch komt.

Amusetour is in 2006 ontstaan in Hoorn en daarna uitgebreid naar alle plaatsen daaromheen plus Amersfoort, Vlieland en Dordrecht. “Amusetour had Den Bosch al een tijd bovenaan het lijstje staan. Het is een hartstikke mooie stad en als je denkt aan culinair genieten denken wij aan Den Bosch”, vertelt een medewerker van Amusetour enthousiast. “Wij zijn in ieder geval fan van Den Bosch. Ik vind zelf dat het een hele leuke route is en het is erg leuk dat de wandeling ook naar de Tramkade gaat”.

Visitekaartje voor het restaurant

Een amuse is een klein gerecht of minihapje, met de bedoeling gasten kennis te laten maken met de klasse en smaak van het restaurant. De amuses die de restaurants op 19 maart maken, zijn kleine kunstwerkjes die als visitekaartje voor het restaurant gelden. Natuurlijk hoort daar ook een goede wijn of bier bij.

Zondagmiddag vol amuses

De Amusetour Den Bosch wordt op zondagmiddag 19 maart gehouden. De tour begint om 12.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Bestel een kaart voor de Amusetour via de website van de organisatie. Na het bestellen krijg je een mail met de locatie waar je de tour kunt beginnen. Een kaart kost 64,50 euro per persoon.

Verrassing

Wat de amuse van elk restaurant is, blijft nog even een verrassing. We zetten de restaurants voor je op een rijtje en leggen uit waar het restaurant bekend om staat.

’t Keershuys

Bij ’t keershuys vind je zeer gevarieerde gerechten op de kaart. Van all-time favourites tot typische bistrogerechten. Sommige gerechten zijn geïnspireerd op Aziatische smaken, maar je vindt ook veel andere smaken bij de bistro, volgens haar eigen website.

Viswijf

Dit is een visrestaurant zonder poespas. Je vindt hier verse vis, schaal- en schelpdieren, mooie wijnen en bieren. De vis ligt in de zaak: je kunt zelf zien hoe vers het is.

Bolwerk

Bij Bolwerk worden geschiedenis en een goed uitzicht gecombineerd. Hier kun je eindeloos turen naar de bootjes op het water.

Brasserie BOB & Co

BOB en Co omschrijft zichzelf als veelzijdig restaurant. Je vindt er Europese gerechten met een twist en lekkere uitstapjes naar de Aziatische keuken.

Van Puffelen

Midden in het centrum van Den Bosch vind je, tegenover de opstapplaats van de rondvaart over de Binnendieze, lunch- en dinercafé Van Puffelen. Het restaurant bevindt zich in het hart van de Uilenburg, tussen vele restaurants en café’s.

Bossche Brouwers

Naast het nuttigen van een lekker biertje kun je bij Bossche Brouwers ook goed en vers eten. Daarom koken ze bij Bossche Brouwers met dagverse producten, eerlijk vlees en werken ze samen met lokale ondernemers. Ook de vegetarische en veganistische keuken vergeten ze niet.

Bakkerij Royal

Bij Bakkerij Royal kun je terecht voor een lekker croissantje, taartje of natuurlijk een Bossche Bol. Die laatste krijgen de amusanten als kers op de taart bij de Amusetour.

