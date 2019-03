Esther Verhoef verrast fans in Den Bosch met signeersessie en Giel de Winter is trots op zijn prijs

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Als je een mooi gezin hebt, mag je daar best wel een beetje mee opscheppen. Xander de Buisonjé heeft niets meer nodig dan dit.

Mexico en Cuba waren top. Guido Weijers heeft er een fantastische vakantie beleefd en trakteert ons op een laatste video met prachtig uitzicht. De video wordt pas op het einde leuk trouwens, als we Guido moeten geloven.

Wie ook van een heerlijke vakantie heeft genoten: Albert Verlinde. Hij was met zijn zussen op Curacao en dat zag er ongelooflijk gezellig uit.

Geluk voor boekenliefhebbers in Den Bosch deze zondag. Esther Verhoef dook ineens op voor een onaangekondigde signeersessie.

Voor het vijfde jaar op rij won Giel de Winter zaterdag de VEED Award voor beste YouTube-kanaal met zijn StukTV. En dat is genoeg reden voor hem om op deze rustige zondag de afgelopen zes jaar eens te overdenken. Liefde voor StukTV en liefde voor de kijker.

Beertje van Beers is niet vies van een beetje vechtsport. Hier doet ze aan Kendo, in een panterprintpakje nog wel. Wie er nu gewonnen heeft? Dat is ons niet helemaal duidelijk.

Met Connie Breukhoven is het natuurlijk altijd feest. Al dansend zit ze aan tafel met Evert Santegoeds en dat vindt hij een prima uitzicht.

Nog even een wijsheid van Jeroen van Koningsbrugge zo aan het eind van het weekend. ‘Geloof niet alles wat je denkt’. Ja, denk daar maar eens over na.

Feest vandaag bij PSV want doelman Yanick van Osch is jarig! Namens PSV en natuurlijk ook namens ons: gefeliciteerd jongen!

Hij moest wel even toestemming vragen aan zijn vrouw, om met een vrouw met zulke mooie billen een reclame te maken, maar het mocht! En daar is Steven Brunswijk best wel blij mee. En hij is toch het slachtoffer he!

Gisteren was het Puppy Day. Een dag waar ook Sylvia Hoeks even bij stil moest staan. Ze plaagde haar viervoeters met een groot bord pasta. Of de honden ook een hapje hebben gekregen, weten we helaas niet. Zo te horen niet.

Zaterdagavond was voor Frans Bauer een avond voor in de boekjes. Samen met de Holland Showband stond hij een optreden weg te geven in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Aan zijn moves te zien, had hij het prima naar zijn zin.

Ook Gers Pardoel heeft een onbeschrijfelijke avond achter de rug. Jarenlang heeft hij er alles aan gedaan om een succesvolle carrière in de muziek te krijgen. Het harde werk werpt zijn vruchten af. De zanger stond gisteren voor de derde keer in Lotto Arena. En hij kwam op in stijl.

Wat is geluk? Hoe kun je het beïnvloeden? En waarom is het niet het belangrijkste in het leven? Guido Weijers vertelt je er alles over in zijn nieuwe tour. Met een glimlach!

Een kusje van Gwen van Poorten. Zomaar, omdat het zondag is. Kijk, daar worden we blij van!