Esther Verhoef ontdekt de ‘bonnefooier’ in zichzelf: ‘Het leukste boek dat ik ooit heb geschreven’

Zwerfafval verhindert natuurbe­heer Biesbosch: ‘Is een groot openbaar toilet’

Een van de meest bijzondere natuurgebieden van ons land is ernstig vervuild met zwerfafval: de Biesbosch. Dit afval is afkomstig van bezoekers of wordt meegevoerd door rivieren die uitkomen in de Biesbosch. 94 procent van het afval bestaat uit plastic, blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat. Staatsbosbeheer heeft grote moeite het gebied schoon te houden en trekt daarover aan de bel bij provincies en gemeenten. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer (KRO-NCRV).

12 november