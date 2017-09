Esschenaar Pieter veilig op Curaçao na heftige week op Sint Maarten: 'Ik dacht echt dat dit het einde was'

Steenbergen was op het eiland om zijn oom en tante te bezoeken. Inmiddels is hij weer veilig op Curaçao, waar het gemakkelijker was contact te leggen met zijn familie in Nederland. ,,Er was geen bereik of internet waardoor het heel lastig was om contact te krijgen met de buitenwereld. We zijn meerdere keren per dag naar het politiebureau gelopen in de hoop daar meer informatie te krijgen. Helaas wisten de agenten ook niet alles’’, zegt Steenbergen.