Ervaren politica volgt wethouderskandidaat Van Daal op in gemeenteraad Land van Cuijk

LAND VAN CUIJK - Francien van Berlicum uit Wilbertoord wordt de opvolgster van Erik van Daal voor Team Lokaal in de gemeenteraad van Land van Cuijk. Van Daal is benoemd tot wethouder in Venray, vandaar dat er een plek vrij komt.

Van Berlicum is een ervaren politica. Ze zat 16 jaar in de raad van de voormalige gemeente Mill en St. Hubert. Ze was met name gespecialiseerd in het sociale domein. Ook in de nieuwe gemeenteraad zal ze die portefeuille behartigen en zich bezig houden met onder meer zorg en armoedebeleid.

Naar voren geschoven

Voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk stond ze 14e op de kandidatenlijst. Met acht zetels zou Van Berlicum qua rangschikking nog niet in aanmerking komen om Van Daal op te volgen.

Fractievoorzitter Helma Pluk van Team Lokaal legt uit waarom zij toch naar voren wordt geschoven: ,,Binnen Team Lokaal hebben we vooraf al afgesproken dat we een brede vertegenwoordiging willen met raadsleden verdeeld over alle voormalige gemeenten. Op basis van haar herkomst komt Francien als eerste in aanmerking.”

Pluk zegt blij te zijn dat zij Van Daal wil opvolgen. ,,Omdat ze veel ervaring meebrengt, zijn we vol vertrouwen. Ook Erik van Daal was actief in het sociale domein. Het is fijn dat hij kan worden opgevolgd door iemand die ook al goed is ingevoerd in dit onderwerp.”

Volledig scherm Francien van Berlicum © eigen foto