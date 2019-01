‘Ernstige en omvangrijke’ misstanden bij kliniek in Eindhoven: inspectie sluit Expat Med. bv

De particuliere kliniek is van Poolse achtergrond en richt zich in Nederland op Oost-Europese patiënten, vooral uit Polen. De medisch specialisten, allen van Poolse nationaliteit, verrichten in de drie vestigingen kleine ingrepen, zoals botox-en fillerbehandelingen, ze zetten injecties in gewrichten en verwijderen afwijkend baarmoederslijmvlies.

De IGJ heeft bij diverse controles vastgesteld dat de kliniek op negen onderdelen verbeteringsmaatregelen moet nemen en op nog eens twaalf punten tekortkomingen vertoont, onder meer op gebied van hygiëne. Het eerste bezoek was in februari 2017. Daarbij werden tekortkomingen geconstateerd ‘op alle getoetste onderdelen in de zorgverlening’, zo meldt de IGJ.

Stilgelegd

Expat Med kreeg tijd om verbeteringen door te voeren. De kliniek beloofde in de tussentijd alle medische ingrepen te staken. Bij een tweede inspectie bleken de genomen maatregelen onvoldoende. Bovendien hadden de artsen tegen alle beloftes in tóch gewoon doorgewerkt. Daarmee was voor de IGJ de maat vol. De kliniek is nu via een aanwijzing voor vier maanden stilgelegd.

Een van de grieven van IGJ is dat geen van de artsen Nederlands kan spreken of schrijven. Dat blijkt ook als de kliniek aan de Alard du Hamelstraat in Eindhoven telefonisch om een reactie wordt gevraagd. Er is niemand aanwezig die Duits, Engels of Nederlands kan spreken, maakt een medewerker duidelijk. De medici moeten over twaalf maanden de Nederlandse taal machtig zijn in woord en schrift, eist de IGJ. De Poolse artsen beschikken wel over de juiste papieren om in Nederland te mogen werken als medisch specialist.