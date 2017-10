Ernstige bedreiging in Tilburgs klooster: man gaat met hamer en hond gastvrouw achterna

Dieven zetten gloednieuwe auto van Louis (57) op stenen: 'Ons pap wilde nog wegrijden'

12:37 DEN BOSCH – Louis Kouwenberg (57) uit Den Bosch is boos. Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag de banden en velgen van zijn spiksplinternieuwe Mitsubishi Asx gestolen. Daarvoor is de auto op stenen gezet. ,,Deze gasten moeten gepakt worden.”