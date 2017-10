Ernstig ongeluk op snelweg A2 richting Eindhoven: alle rijbanen weer open

Koolmonoxide in de woonkamer, Judith (39) voorkomt drama in Helvoirt

8:26 HELVOIRT – In Helvoirt is afgelopen weekend zeer waarschijnlijk een drama voorkomen. Twee volwassenen en twee kinderen van 4 en 10 jaar zakten zondagmiddag in hun woning in elkaar na het inademen van koolmonoxide, een giftig en levensgevaarlijk gas.