Eric de Bie (FvD) en Elies Lemkes (CDA) verrassendste namen in nieuw provinciebestuur Brabant

Het nieuwe provinciebestuur gaat net als nu uit zeven bestuurders bestaan. Een andere opvallende kandidaat is Elies Lemkes namens het CDA. Zij neemt de portefeuille landbouw, voedsel en natuur op zich. Dat wordt waarschijnlijk een flinke kluif; binnen het nu nog zittende bestuur zijn de portefeuilles natuur en landbouw nog gesplitst tussen twee gedeputeerden, en in de meeste andere provinciebestuur is dat ook het geval. Lemkes is nu lector aan hogeschool HAS in Den Bosch, en was tot anderhalf jaar geleden directeur bij boerenorganisatie ZLTO. Ook fractievoorzitter Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant) gaat zelf mee aan het roer staan in de nieuwe coalitie. Hij krijgt de portefeuille vrije tijd, bestuur en veiligheid.



De andere vier kandidaat-gedeputeerden lagen inmiddels voor de hand. Peter Smit, tot voor kort wethouder in Oisterwijk, treedt namens Forum voor Democratie toe tot het provinciebestuur. Hij krijgt de portefeuille water en bodem. Smits naam zong al weken rond. Toen hem rechtstreeks werd gevraagd of hij inderdaad kandidaat was, stelde hij dat dat ‘nu niet aan de orde’ was, maar dat hij ‘wel de ambitie had’. Dat werd hem door een meerderheid in de gemeenteraad zo aangerekend dat hij moest opstappen.