Ergernissen over gedumpt afval lopen op in Den Bosch: ‘De ratten lopen af en aan’

Illegale huisves­ting: verhuurder Celibo vecht dwangsom­men van 50.000 euro aan

OOSTERHOUT - De eigenaar van Celibo in Oosterhout is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat het twee dwangsommen van 25.000 euro moet betalen. Die kreeg het bedrijf opgelegd vanwege illegale huisvesting in twee panden, aan het Heuveleind en de Mechelaarstraat.